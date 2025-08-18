今月（8月）4日、香川県三豊市で元交際相手の女性をSNSのメッセージで脅迫した上、女性に暴行を加え、けがをさせた疑いで愛媛県四国中央市の会社員の男（24）が逮捕されました。 警察によりますと、男（24）は今月4日、午後9時半ごろから午後9時53分ごろにかけて、自身の携帯電話機からSNSを使用し、元交際相手の三豊市の女性（当時20歳）に対して「もうお前殺しに行くけん」などのメッセージを送り脅迫、さらに女性