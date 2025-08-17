【地震情報 2025年8月17日】(06:18更新)6時13分頃、日向灘を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM5.8、最大震度4を宮崎県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。【地震情報 2025年8月17日】(06:16更新)6時13分頃、日向灘を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM5.8、最大震度4を宮崎県で観測し