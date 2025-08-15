中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。会見の最後に後方から中日ナイン１０人が現れ、大野雄大投手とブライト健太外野手から花束を受け取った。細川成也外野手らに周りを囲まれ、笑顔で記念撮影。１８年間のプロ野球生活をねぎらわれた。会見で「今はチームメート、先輩、後輩がいるが、まだシーズンは残っているが、中日ドラゴンズをいうチームを全力で応