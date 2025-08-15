復帰後最多タイとなる7奪三振も白星ならず【MLB】ブレーブス 4ー3 メッツ（日本時間15日・ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手は14日（日本時間15日）、本拠地ニューヨークで行われたブレーブス戦に先発し、5回2/3を投げて5安打7奪三振1四球、2失点で降板。6月12日（同13日）以来の8勝目はならず、チームもブレーブスに逆転負けを喫した。千賀は5回まで1失点投球も、同点で迎えた6回に2死一、三塁のピンチを招いて降板。ファン