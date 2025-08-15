中日の中田翔内野手が１５日、バンテリンドームで会見を行い、今季限りでの現役引退を表明。１８年間のプロ生活を振り返った。青色のネクタイに濃紺のスーツ姿で会見に臨んだ中田。引退を決断した理由については「全力でやってる中で、満足でき（る結果が出）なかった。これ以上、チームに迷惑をかけられないと思った」と述べた。中田は大阪桐蔭１年夏の甲子園で聖地デビュー。春日部共栄（埼玉）との１回戦で中堅左に特大本