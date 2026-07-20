FIFAワールドカップ決勝戦は120分にも及ぶ激闘となりました。スペインが延長の末、アルゼンチンを下し、4大会ぶり2度目の優勝を果たしました。2010年以来の世界一を目指すスペインと、史上3カ国目の連覇を目指すアルゼンチンとの頂上決戦。スペインは、ヤマル選手が積極的にシュートを放ちますが、ゴールを奪えません。アルゼンチンもメッシ選手にボールを託しますが、チャンスには至らず前半を両チーム無得点で折り返します。史上