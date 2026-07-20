今回の決勝戦、スタジアムの外も熱狂に包まれました。記者「セントラルパークには5万人が集まり、試合の行方を見守っています」ニューヨーク中心部のセントラルパークではパブリックビューイングが行われ、およそ5万人のファンが詰めかけました。スペインのファン「完璧な試合でした。アルゼンチンの巻き返しを許さず、スペインの方が上だった」アルゼンチンのファン「がっかりしているよ。メッシ選手にはもっとよいプレーをしてほ