靖国神社の参拝を終え取材に応じる自民党の森山幹事長＝14日午後、東京・九段北自民党の森山裕幹事長は14日、東京・九段北の靖国神社を参拝した。玉串料も納めた。参拝後、共同通信の取材に明らかにした。「おじが3人戦死している。終戦の日の15日は予定が立たず、今日お参りした」と説明した。