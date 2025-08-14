◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）開星（島根）の野々村直通監督が１４日、暴力事案などで出場辞退した広陵（広島）について言及した。この日、開星は仙台育英（宮城）に敗れて２回戦敗退を喫した。試合後に取材に応じた野々村監督は、広陵の暴力行為について問われると、「一生懸命、頑張って真面目にやっている子が一方的にリンチされる。うちは礼儀だけはするけど