死んだはずの親友の姿をした“ナニカ”との奇妙な共生を描く青春ホラー『光が死んだ夏』。日本テレビ系列で放送中の本作は、Netflixでの世界独占配信により、国内外から注目を集めている。【写真】死んだ親友と暮らす狂気の青春譚『光が死んだ夏』場面カット集 アニメ『光が死んだ夏』キービジュアル■累計350万部突破！「このマンガがすごい！」第1位の話題作原作は、モクモクれんさんによる漫画『光が死んだ夏』。2021年より「ヤ