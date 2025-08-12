ハッピーセットのポケモンカードの配布終了を告げる、マクドナルドの店舗に掲出された張り紙＝12日午後、東京都港区日本マクドナルドは玩具付きのセットメニュー「ハッピーセット」の購入者にトレーディングカード「ポケモンカード」を配布したキャンペーンで、転売目的の大量購入や食品の廃棄があったと12日までに明らかにした。販売個数の制限などの対策を講じていたが、防ぎきれず「対応が不十分だった」と謝罪した。9〜11