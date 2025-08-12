春晩（春節旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）のステージで民族舞踊「秧歌（ヤンコ踊り）」を披露したり、マラソンのレースで勝敗を競ったり、格闘技のリングで戦いを繰り広げたり……2025年には人型ロボットが人々の認識を絶えず刷新している。実際、こうしたよくあるパフォーマンス的な役割にとどまらず、人型ロボットは生産やサービスの分野にも進出しており、本物の労働者さながらに働き、「労働者」への進化を加速させ