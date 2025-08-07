ニューストップ > 国内ニュース > 岐阜のバス運転手が車いす利用者の乗車を拒否 昇降機の使い方が分か… 車椅子 謝罪 岐阜県 時事ニュース 岐阜のバス運転手が車いす利用者の乗車を拒否 昇降機の使い方が分からず 2025年8月7日 16時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中部運輸局は7日、岐阜県多治見市を走行するバスを巡り行政処分を出した 運転手が昇降機の使い方が分からず、車いす利用者の乗車を拒否したとのこと 運行する東鉄アシストの担当者は取材に「乗務員への教育を徹底する」とした 記事を読む おすすめ記事 カブスがトレード期限後に今季５勝のフレクセン解雇…ソロカ負傷で「リリース大失敗」＝米報道 2025年8月5日 17時55分 空気階段・鈴木もぐらさんと一緒に「海プールキャンセル」！？総合計100万DMMポイントが当たるハッシュタグキャンペーン「#海プールキャンセル界隈」開催中！ 2025年7月31日 12時0分 伊藤蘭 手首の手術を無事に終えたことを報告 キャンディーズ時代の仲間との再会も「愛しの美樹さんに…」 2025年8月2日 15時39分 排ガス規制で｢倒産｣危機…｢どうかお助けください｣軽自動車を作った男･鈴木修が霞ヶ関で頭を下げ続けた日々 2025年8月1日 6時15分 搭乗直前の“呼び出し”「何かしたっけ」 一晩寝られず→突然の移籍…7試合だけの巨人生活 2025年8月6日 7時40分