この夏、JR西日本が発売している「WESTERポイント全線フリーきっぷ」が注目を集めています。1万ポイントでJR西日本の全線が乗り放題、新幹線や特急の指定席も6回まで使えるという破格の内容です。 通常なら3万円以上かかる新大阪～博多の往復が、どれほどお得になるのでしょうか？ 3つのモデルケースで具体的に比較し、このきっぷの実力を検証します。 WESTERポイント全線フリーきっぷとは？