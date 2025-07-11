Image: 牛乳石鹸 私、牛乳石鹸のヘビーユーザーです。使い心地も仕上がりも、香りも価格も好き。アイコニックな赤箱／青箱だけでなく、期間限定で売り出されるクリームも買っています。あ、パッケージに描かれたホルスタインまで好きです。そんな牛乳石鹸が、ポータブル洗髪デバイスキットを発売。よくわからないけれど、牛乳石鹸が作ったものだからいいものに違いないと思います。洗い流す