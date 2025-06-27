日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」最終回が２６日に放送された。放送３２年のラストは、別のレギュラー番組には療養から復帰している浜田雅功も出演せず、出演歴があるタレントが４台の車に分乗して番組を振り返る内容だった。番組構成担当の放送作家・山名宏和氏が２７日、ブログを更新。２６日夜に「夜、恵比寿で『ダウンタウンＤＸ』打ち上げ」があったことを伝えた。「みんなで最終回のオンエアを観るという趣向。前代未