日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）の最終回が26日に放送された。32年の歴史に幕を下ろす注目の回は、木村祐一、石原良純、「品川庄司」の品川祐、増田貴久、河合郁人、「THERAMPAGEfromEXILETRIBE」の陣、「さらば青春の光」森田哲矢、「クワバタオハラ」くわばたりえ、ベッキー、勝俣州和、「アインシュタイン」河井ゆずる、山之内すずの計12人のゲストが3人ずつ、それぞれ4台の車に乗って番組について語