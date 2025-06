NPRとイプソスによるアメリカでの世論調査” NPR Reading Poll”(2025年4月発表)によると、18歳以上の51%が「本または電子書籍を読んだ」と回答している。この調査の結果をNPRは「多くのアメリカ人はもっと本を読みたいと思っている。実際には読んでいない」(”Most Americans want to read more books. We just don't.”)と題して記事にした。しかし、筆者にはそのようにネガティブに捉えるべき結果だったとは思えない。どうい