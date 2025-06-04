プロ野球の国民的スーパースターで３日に肺炎のため８９歳で亡くなった元巨人・長嶋茂雄さんと師弟関係にあった野球評論家・中畑清氏が４日、自宅を弔問した。約４０分後に取材に応じた中畑氏は涙ぐみながら「穏やかな顔で、眠っていました」と無言の対面を明かした。師にどんな言葉をかけたか問われると「ありがとうございます、しかないですね。感謝を言わせていただきました。これからも目標にして頑張りますと、伝えさせて