―［FIRE投資家が教える「お金・投資」の本質］― 東京23区の中古ワンルームマンション中心に不動産投資を展開。現在、38戸の物件を所有し、資産額10億円、年間家賃収入4000万円の個人投資家・村野博基氏。高齢者夫婦がリタイアをして老後に30年間を過ごす場合、年金だけでは足りず約2000万円の金融資産が不足する可能性があると指摘する「老後2000万円問題」。村野氏は「大切なのはいくら貯めるかではない」と指摘します。老後に