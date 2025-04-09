NATOのルッテ事務総長（左手前から3人目）と会談する石破首相（右手前から3人目）＝9日午後、首相官邸石破茂首相は9日、北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と官邸で会談し、欧州・大西洋とインド太平洋での安全保障連携を深化させる方針で一致した。会談後、共同声明を発表し、軍民両面で利用可能な「デュアルユース」技術開発を含めた防衛産業分野の協力加速を明記した。ドローン人工知能（AI）、バイオ分野などを想定