食事と脳の関係は密接なことが知られており、食事の時間帯や肉抜きのヴィーガン食、砂糖たっぷりのジャンクフードなどがうつ病リスクと関連していることが、これまでの研究でわかっています。ハーバード大学医学部などが行った新しい研究により、オレンジを定期的に食べると腸内細菌のバランスが整えられて、メンタルヘルスが改善される可能性があることが判明しました。F. prausnitzii potentially modulates the association bet