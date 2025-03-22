21日に記者会見を実施森保一監督率いる日本代表（FIFAランキング15位）は、3月20日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第7戦でバーレーン（同81位）と対戦し2-0の勝利を収め史上最速でW杯出場を決めた。21日に千葉県内で記者会見を実施し、出席した森保監督は「かなり高いレベルに来てもらわなければ、チャンスもつかみ取れない」と激しい競争について口にした。日本はバーレーン戦前までで6試合を終え5勝1分