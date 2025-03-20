ケネディ大統領暗殺に関する機密文書＝19日、テネシー州ナッシュビル（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は19日、トランプ政権が18日公開したケネディ大統領暗殺に関する機密文書に、議会関係者ら少なくとも200人の社会保障番号など個人情報が含まれていたと報じた。私的な情報を世間にさらされた関係者は公開方法が「ずさんだった」と憤慨している。第1次トランプ政権やバイデン前政権が公開した資料