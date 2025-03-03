韓国済州（チェジュ）では中国人による凶悪犯罪が相次いで起きていて不安が広がっている。最近５年間、済州で起きた外国人による凶悪犯罪３件はすべて中国人が絡む事件だった。２日、済州警察庁によると、昨年済州で発生した外国人主要犯罪被疑者は６０８人（暫定）だった。このうち中国人被疑者は４１２人で６０．６％を占めている。数値が確定した２０２０年から２０２３年までの４年間、中国人被疑者は１４６５人だった。この期