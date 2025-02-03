北朝鮮外務省は2日、米国のマルコ・ルビオ国務長官を非難する報道官談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。ルビオ氏は1月下旬、ラジオとのインタビューで北朝鮮とイランを「ならず者国家」「対処しなければならない」と述べた。これに対して談話は「わが国家を冒涜する妄言」と反発した。米国を批判するのは1月のトランプ大統領の就任後初めてとなる。談話は、「主権国家のイメージをむやみにダウンさせようとする米国務長官の敵