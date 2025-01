AI開発プラットフォームのHugging Faceが、画像や短い動画、テキストを分析できるAIモデルとしては最小となる「SmolVLM-256M」「SmolVLM-500M」をリリースしました。Hugging Faceによれば、この2モデルはメモリが1GB未満のノートPCでも適切に動作するように設計されているとのことです。SmolVLM Grows Smaller - Introducing the 256M & 500M Models!https://huggingface.co/blog/smolervlmHugging Face claims its new AI mod