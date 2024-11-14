新人議員が「まさかの大失態」「まだ終わってませんよね？」11月７日夕方５時半過ぎ、均整の取れたスタイルが目を引く美女が、自民党本部の出入り口にたまった記者団に慌てた様子でそう尋ねた。両院議員懇談会に２時間半も遅刻してきやってきた、その女性は――、元タレントで比例代表東北ブロックで初当選した自民党の森下千里衆院議員（43）だ。新人候補では全国で唯一、単独２位と名簿で優遇されていた。慌ててエレベーターに駆