壁に書かれた赤い文字。血まみれの手で書かれたメッセージにも見え、思わず「キャー！」と叫びそうになるのですが、よく読んでみると「ととへ大すき大すき」。……あれ？実はこれ、Xユーザーのとっとさんのお子さんが入浴剤で書いたもの。愛情溢れるメッセージなのに、入浴剤が赤いためにまるで呪いのメッセージのように仕上がってしまっています……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この「大すきメッ