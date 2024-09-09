メイク、食べるもの、生活習慣を徹底的に研究し、整形を疑われるほどの”爆美女”となった女子大生の投稿が話題に。「女子高生の時もかわいいけど、さらに垢抜けて女神になった」「鼻筋とフェイスライン、どうやったらそんなに変わる？」「この垢抜けはすごい」と、女性の激変ぶりに反響が寄せられています。投稿者のあんなさん（@anna_irie）に、どのような考えのもとで外見を磨いていったのか話を聞きました。【動画】「顔の輪