MLB公式Xの投稿が再注目…女性が大谷を祝福、声の主は？ドジャース大谷翔平投手が2月29日に自身のSNS結婚を発表した。翌日には取材に応じ、相手との出会いや結婚の決め手を明かした。そんな中ネット上では、約3か月前に投稿された動画が注目を浴び「奥さんすぐ近くにいたのかな？」「全然気づかなかった」と話題となっている。昨年11月17日にMVP受賞者が発表された際、MLB公式X（旧ツイッター）は現場で受賞時の大谷のリア