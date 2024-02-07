イギリスのチャールズ国王ががんと診断されたことを受け、アメリカに住むヘンリー王子がロンドンに到着しました。アメリカに住むヘンリー王子は6日、がんと診断された父のチャールズ国王を見舞うため、ロンドンに到着しました。ヘンリー王子はすでに王室を離脱していて、王室メンバーと関係が悪化していると報じられています。ロイター通信などによりますと、ヘンリー王子は今回の訪問中、兄のウィリアム皇太子と会う予定はないと