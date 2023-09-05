X(旧Twitter)はサウジアラビア当局の要請に応じてユーザーの機密データを開示しており、これが「サウジアラビアの人権侵害をほう助している」としてアメリカで訴訟を提起されています。Twitter accused of helping Saudi Arabia commit human rights abuses | Saudi Arabia | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2023/sep/04/twitter-saudi-arabia-human-rights-abuses2022年5月、懲役20年の判決を受けたサウジアラビ
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