ローソンの北海道・稚内市進出が大きな注目を集めている。【写真】黒船来る！とうとう稚内にできてしまったローソン稚内と言えば日本最北端のまち。これまでコンビニは北海道ローカルのセイコーマートしか存在しなかったが、ローソンが8月1日に「ローソン稚内栄五丁目店」、「ローソン稚内こまどり五丁目店」の2店舗を同時にオープンしたのだ。SNS上でも地元民のしろまる最北日記さん（@Asuka_Shiromaru）が7月23日に「一週間後、
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