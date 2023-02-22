東京・歌舞伎町の「メンズコンセプトカフェ」いわゆる“メンコン”で無許可で従業員の男性らに女性客の接待をさせたとして、経営者の男ら2人が逮捕されました。新宿区歌舞伎町のメンズコンセプトカフェ「電脳プラネット」経営者の宮本優二容疑者（38）ら2人は、今月17日の午後10時ごろ、風俗営業の許可を得ずに男性従業員に女性客を接客させた疑いがもたれています。警視庁によりますと、女性客の中には少女も含まれ、店は去年7月