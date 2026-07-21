兵庫県赤穂市で遊泳中の女子大学生が、友人が運転する水上バイクにはねられ、一時心肺停止となりました。【写真を見る】「やばいという声が聞こえて…」女子大学生が友人が運転する水上バイクにはねられ重体一時心肺停止に兵庫・赤穂市恋ヶ浜きのう、兵庫県赤穂市恋ヶ浜で「水上バイクと女性が衝突した」と目撃者から消防に通報がありました。姫路海上保安部によりますと、はねられたのは友人4人と遊びに来ていた大阪府四條畷