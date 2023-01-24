新型コロナの感染症法上の位置づけを「5類」に引き下げることが検討されていますが、医療現場からは引き下げによって逆に「コロナ患者の行き先がなくなってしまうのではないか」と懸念の声が上がっています。「今、救急車到着しました。これから病棟から迎えが来ます」病院に運ばれて来たのは、80代の新型コロナ患者の男性。腎臓に持病もあるため、10か所以上の病院に受け入れを断られたといいます。肺炎の疑いがあり、酸素投与が