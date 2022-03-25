北山亘基投手は直球も変化球も驚きのキレ日本ハムの開幕投手に抜擢されたドラフト8位ルーキー、北山亘基投手の投球に大きな注目が集まっている。パーソル パ・リーグTVが公式YouTubeで公開した動画はわずか2日で50万再生を突破。登録名を「BIGBOSS」に変更した新庄剛志監督の采配の成否はいかに…。新庄監督は23日午前、自らのSNSを通して北山に開幕マウンドを任せることを公表。これを受けてパーソル パ・リーグTVが「【エー