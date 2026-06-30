五反田の路地裏に「オトナの秘密基地」が誕生！立ち飲みイタリアンバル「SOSTA ~pizza ＆ legame~(ソスタ ピッツァ アンド レガーメ)」2026年7月15日(水)グランドオープン

sales joint株式会社

広告代理店事業を運営しているsales joint株式会社（所在地： 東京都品川区、代表取締役：齊藤 博行）は、東京都品川区西五反田に「SOSTA ~pizza＆legame~(ソスタ ピッツァ アンド レガーメ)」を2026年７月15日(水)にオープンいたします。

※画像はイメージです

sales joint株式会社は、2026年7月15日（水）、同社初となる飲食店事業の第1号店「SOSTA ~pizza ＆ legame~」を東京・五反田にグランドオープンいたします。

同店は、1階に熱気あふれる「立ち飲みスペース」、2階にじっくり腰を据えられる「テーブル席」を構えた、新しいスタイルのイタリアンバルです。店主は、飲食業界で10年のキャリアを積み、数々の現場を経験してきた目利き。これまでの「イタリアン＝女性向け・お洒落に気取る場所」というイメージを覆し、男性が1人でも、仲間とでも、デートでも、日常的にガッツリ使えるオトナの秘密基地を提供します。

出店の背景・店長の想い

職人歴9年のピッツァ職人・秋山巧の「仕事帰りに疲れた人や仲間がフラッと集まり、心をリセットできる場所を作りたい」という想いから誕生しました。 秋山が愛するUSのストリートカルチャーの格好よさをピッツァに落とし込み、単に食事をする場所ではなく、スタッフやお客さん同士が自然と繋がれる空間を目指しています。挑戦の舞台に選んだのは、働く人と地域住民が交差する街・五反田。「明日からの活力になるサードプレイスとして、地域に深く根付いた存在になりたい」と、熱い未来を見据えています。

空間とこだわり

従来の木造ベースの温かみのあるイタリアンとは一線を画し、打ちっぱなしのコンクリートやステンレスを基調とした、スタイリッシュな「ヨーロッパの路地裏」を再現。ストリート感が漂う非日常的な空間を演出しています。 空間はキャッチーでモダンですが、ピッツァ作りへの妥協はありません。ナポリピッツァが重んじる伝統と格式を頑なに守り、その日の気温や湿度で変わる生地の発酵状態を、長年の感覚だけで細かく見極めています。薪の量や窯の温度調整を徹底的に管理し、本物の薪窯で一気に焼き上げるピッツァは唯一無二のクオリティです。

※画像はイメージですおすすめの料理・メニュー

看板メニューは、ベースのソース（トマト／ホワイト／ビアンカ）と、豊富な具材を自由に組み合わせる「カスタムピッツァ」です。一押しは丸ごと乗せる「ブラータチーズ」で、焼き立ての生地ととろけるチーズの相性は抜群。 さらに、温かい素焼き生地に冷たい自家製クリームを合わせた新感覚の「ティラミスピッツァ」、モチモチ食感が評判の「淡路島産生パスタ」、ドライトマトとブラータチーズのアヒージョなど、お酒が進むメニューも充実。ワインは店長厳選のナチュラルワインを日替わりスタイルで提供し、アイス以外のデザートもすべて自家製でのご提供です。

店舗概要

店名 ：SOSTA ~pizza ＆ legame~ (ソスタ ピッツァ アンド レガーメ)

所在地 ：〒141-0031東京都品川区西五反田1-32-9西五反田1丁目ビル

電話 ：03-6417-3211 ※7月2日開通予定

営業時間 ：ランチタイム 11:30～15:00（14:30ラストオーダー）

ディナータイム 17:30～23:30（23：00ラストオーダー）

Instagram：@sosta_gotanda

sales joint株式会社とは

sales joint株式会社は、革新的なアイデアと戦略的マーケティングでブランドを育む広告代理店です。デジタルからオールドメディアまで幅広い領域に対応し、戦略立案から実行までワンストップでサポート。クライアントのビジョンを具現化するクリエイティブなソリューションを提供します。密接な連携を通じて市場での差別化につながる魅力的なストーリーを生み出し、企業のビジネス成長を強力に後押しいたします。

会社概要

会社名 ：sales joint株式会社

代表取締役 ：齊藤 博行

本社所在地 ：東京都品川区西五反田2-24-4 THE CROSS GOTANDA 3階

設立 ：2020年9月15日

事業内容 ：広告代理店事業

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

報道に関するお問い合わせ先

sales joint株式会社 広報担当：鈴木

TEL：03-4446-2594

MOBILE：080-7424-5872（担当者直通）

MAIL：press@human-j.co.jp

公式URL：https://www.sales-j.co.jp/