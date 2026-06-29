【LIPPS】ピカチュウとイーブイデザインの『スタイリストシャンプー&トリートメント』　2026年6月29日（月）より新宿・渋谷にて大型広告を掲出

株式会社リップス

メンズコスメの企画・販売、ヘアサロンFC事業を営む株式会社リップス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：的場タカミツ、以下「LIPPS」）は、サロン級の気持ちよさを徹底追求した『スタイリストシリーズ』から、世界中で幅広い年代から愛されるポケモンのピカチュウとイーブイがデザインされた「スタイリストシャンプー」と「スタイリストトリートメント」の大型広告を、2026年6月29日（月）より新宿に掲出いたします。本広告は2026年6月5日（金）より数量限定で展開している、ピカチュウとイーブイデザインの同商品発売を記念したものです。

※新宿 大型広告掲出イメージ

発売中の『スタイリストシャンプー&トリートメント』ポケモンスペシャルデザインでは、パッケージの正面に大胆にレイアウトされたLIPPSのブランドアイコンである“鏡”に、ピカチュウとイーブイが映っています。

今回掲出する大型広告は、新宿の2カ所で異なるアートディレクションを展開します。渋谷は、Tokyoのシンボルとなるスクランブル交差点の一角に、突然ビルに埋め込まれた巨大ボトルが出現したかのような大迫力。それぞれパッケージの魅力が際立つクリエイティブにご注目ください。

大型広告概要

■新宿※イメージ

期間：2026年6月29日（月）～7月12日（日）

場所：新宿メトロ スーパープレミアムセット（東京メトロ新宿駅メトロプロムナード内）

※本件につきまして、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※本広告をご覧の際は、安全に注意し交通の妨げにならないようお願いいたします。

■渋谷



期間：2026年6月29日（月）～7月5日（日）

場所：渋谷Q2ポイント（MAGNET by SHIBUYA109壁面）



※本件につきまして、商業施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

※本広告をご覧の際は、安全に注意し交通の妨げにならないようお願いいたします。

『スタイリストシャンプー＆トリートメント』ポケモン スペシャルデザイン 製品概要

商品名：リップスヘアー スタイリストシャンプー ＜デザイン：ピカチュウ＞

リップスヘアー スタイリストトリートメント ＜デザイン：イーブイ＞

容 量：400ml/400g

香 り：サロンドリーム（マンダリン）

価 格：各1,650円（税込）

取扱い店舗：

ヘアサロン「LIPPS hair」、LIPPS公式ECサイト、Amazon、ハンズ、楽天市場、ZOZOTOWN、Yahoo!ショッピング、全国のドラッグストアにて発売中

※ECはセット販売のみ

※一部店舗を除く

※数量限定

【LIPPS公式ECサイト 商品ページ】https://lipps-product.com/shop/products/F6-Q26G-NJWG

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

『スタイリストシリーズ』とは

LIPPSは、年間約38万人（※1）が来店するZ世代に人気のヘアサロン「LIPPS hair（リップスヘアー）」のサロンワークから生まれた高クオリティなアイテムを展開しています。その中でも『スタイリストシリーズ』は、サロンで髪を洗ってもらった時の気持ちよさ、洗い上がりをご自宅でも体感いただくことをコンセプトに生まれました。指通りが良く、よりスタイリングしやすい「うるさら髪」へ導きます。

「LIPPS hair」のトップスタイリストが考案。ネーミングにはそのファクトを込めており、パッケージもサロンの鏡をイメージしたデザインとなっています。

LIPPSについて

1999年創業。ヘアサロンとヘアサロンクオリティのプロダクトで10代～20代男性から圧倒的な支持を集めるメンズビューティーブランド。ヘアサロン「LIPPS hair」は全国に36店舗（パートナーサロン含む）（※2）、年間来店客数約38万人（※1）。お客様の生の声とデザイナーのアイデアをディテールにまで活かしたプロダクトを展開しています。

Boys, Be Beautiful!

自由に、幸福に生きるすべての人へ。

ありのままの自分を楽しむことは、

なによりも美しい。

【HP】https://lipps.co.jp

【EC】https://lipps-product.com

【Instagram】 https://www.instagram.com/lipps_mens

【X】 https://x.com/official_LIPPS

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@lipps.tiktok_official

【YouTube】 https://www.youtube.com/user/hairmakeLIPPS

対象期間（2024年9月1日～2025年8月31日）の来店者延べ人数

※2026年6月29日時点