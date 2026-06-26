「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」の詳細について

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、ポケットモンスター誕生30周年となる本年、テレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップし、「名鉄ポケモンスタンプラリー2026」を開催します。

このスタンプラリーは、専用のスタンプ台紙を入手すればどなたでも参加することが可能で、駅や沿線施設に設置されたスタンプを集めてお楽しみいただけます。

また、期間中は、ラッピングトレインの運行や、フォトスポットの設置等、さまざまな連動企画を実施します。

詳細は下記のとおりです。

1.開催期間

2026年 7 月 18 日（土）～ 9 月 23 日（水 ・祝）

2.スタンプラリー参加方法と形式

名鉄の駅（一部除く）に設置された専用のスタンプ台紙を入手すれば、どなたでも参加可能です。

スタンプ台紙は5×5マスのビンゴ形式となっており、縦・横・斜めのいずれか1ビンゴ達成、3ビンゴ達成、そしてすべてのマスを埋めるコンプリートで、それぞれすてきな特典をプレゼントします。

※おひとりで複数枚のスタンプ台紙のご利用はお控えください

※特典の引き換え時は引換駅の窓口にてスタンプ台紙の「係員チェック欄」をご提示ください

※特典の引き換えはおひとり様スタンプ台紙１枚につき、各１点とさせていただきます

おひとりで各特典につき複数の引き換えはできかねます

スタンプ台紙イメージ

（1）スタンプ設置箇所

名鉄岐阜駅、名鉄一宮駅、国府宮駅、須ケ口駅、津島駅、

上小田井駅、犬山駅、江南駅、岩倉駅、犬山駅観光案内所（犬山駅）、

大曽根駅、鳴海駅、名鉄名古屋駅、名鉄商店（名駅）、ポケモンセンターナゴヤ、

金山駅、神宮前駅、知多半田駅、中部国際空港駅、太田川駅、

前後駅、新安城駅、西尾駅、岡崎市観光案内所（東岡崎駅）、国府駅 計25箇所

（2）特典引換駅

名鉄岐阜駅、岩倉駅、鳴海駅、太田川駅、西尾駅

（3）特典

引換期間：

2026年7月18日（土）～9月23日（水・祝）

特典内容：

●1ビンゴ達成特典：スペシャルステッカー

●3ビンゴ達成特典：スペシャルネックストラップ

●コンプリート特典：スペシャルアクリルキーホルダー

※特典引換駅にて、各条件（1ビンゴ、3ビンゴ、すべてのマスを埋めるコンプリート）を達成した台紙

をご提示いただいた方にプレゼントします

※特典はそれぞれ全1種類で、どの特典引換駅でも同じものになります

※特典はなくなり次第終了となります

ステッカーイメージネックストラップイメージキーホルダーイメージ

3. おすすめのきっぷと限定特典

スタンプラリーの開催期間中、「名鉄電車全線1DAYフリーきっぷ」をご購入のうえ、1ビンゴ以上を達成された方には、プレゼントを用意しています。

（1）対象乗車券

商品名：名鉄電車全線1DAYフリーきっぷ

※名鉄電車全線2DAYフリーきっぷ、旅行商品や企画乗車券にセットされているフリーきっぷ等は、本

特典の対象外となります

発売金額：大人 3,400円、小児 1,700円

発売箇所：名鉄出札係員配置駅（弥富・赤池駅を除く）、名鉄名古屋駅サービスセンター

※青色の自動券売機が設置されている駅でもお買い求めいただけます

（2）特典

引換期間：2026年7月18日（土）～9月23日（水・祝）

特典内容：スペシャルパスケース（1種類）

※特典引換駅にて、1ビンゴ以上達成したスタンプ台紙と合わせて

当日有効の名鉄電車全線1DAYフリーきっぷをご提示ください

※なくなり次第終了となります

パスケースイメージ

4.ラッピングトレインの運行

（1）期間

2026年7月20日（月・祝）～9月12日（土）

（2）対象車両

2200系1編成（6両）

※車両点検などにより、運行しない日が発生する可能性があります

※運行期間などは、予告なく変更となる可能性があります

※当日の運行情報は当社ホームページでお知らせします

ラッピングトレインイメージ

5. その他の連動企画

スタンプラリー開催期間中、スタンプラリーを盛り上げるさまざまな企画を実施します。

（1）ポケモンフォトスポットの設置

名鉄岐阜駅、上小田井駅、鳴海駅、中部国際空港駅、太田川駅、新安城駅、国府駅の7駅に、ポケモンたちと一緒に記念撮影ができるポケモンフォトスポットを設置します。

※設置駅および期間は、予告なく変更となる可能性があります

フォトスポットイメージ

（2）テレビアニメ「ポケットモンスター」スペシャルアナウンスの実施

名鉄岐阜駅、名鉄名古屋駅、金山駅、大曽根駅の4駅で、テレビアニメ「ポケットモンスター」スペシャルアナウンスを実施します。

※実施駅および期間は、予告なく変更となる可能性があります

※放送するタイミングについてのお問い合わせにはお答えできかねます

（3）サンバイザーの配布

新安城駅、神宮前駅、大曽根駅、名鉄商店（名駅）の4箇所で、キャプテンピカチュウがデザインされたサンバイザーを配布します。

※なくなり次第終了となります

サンバイザーイメージ

（4）特別車乗車記念スタンプ

スタンプラリー開催期間中に有効な特別車両券（ミューチケット）または特別車チケットレスサービスの購入履歴画面を名鉄名古屋駅サービスセンターで提示すると、特別車乗車記念スタンプが押印できます。スタンプには、歴代の“旅立ちの3匹”のポケモンが週替わりで登場します。

※スタンプの押印は特別車両券1枚につき1回限りです

※このスタンプは、スタンプラリーのコンプリートに必須ではあり

ません

※週替わりのスケジュールは特設サイトをご確認ください

記念スタンプイメージ

詳細は特設サイトをご参照ください。

（URL：）https://www.meitetsu.co.jp/pr/pokemon2026/

6.お問い合わせ先

名鉄お客さまサポートセンター TEL：0570-02-5151（営業時間：9時～18時）

＜参考＞

テレビアニメ「ポケットモンスター」

テレビ愛知にて毎週金曜よる6時55分から放送中！

詳しい情報は公式HP、公式X（旧Twitter）をチェック！

公式X（@anipoke_PR） ■https://x.com/anipoke_pr

公式HP ■https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/

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