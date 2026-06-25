第76回日本病院学会に協賛

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2026年7月2日（木）～3日（金）の２日間、京都府京都市で開催される「第76回日本病院学会」に協賛します。長時間ホルター心電図解析サービス（HeartnoteⓇ）や、日常生活で簡単に心電図を記録できる携帯型心電計、自動血圧計などを展示します。

日本病院学会を運営する日本病院会は、病院の向上発展とその使命遂行を図り、社会の福祉増進に寄与することを目的として設立され、地域医療の向上と発展を目指し、各種研修や政策提言等、数多くの活動を行っています。今回の学会のテーマは「Re:start 未来の医療に向けた選択」です。

当社の展示ブースでは、貼り付け型心電計で記録した7日間の心電図データを解析し、その結果を医療機関へフィードバックする長時間ホルター心電図解析サービス（HeartnoteⓇ）や、家庭で血圧と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計など、不整脈の早期発見や早期治療に役立つ機器とサービスを紹介します。また、正確測定サポート機能を搭載した自動血圧計も紹介します。

当社は循環器事業ビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げています。その実現に向けて、家庭および職域における継続的な血圧測定の普及と、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。当社は、これからも誰もが簡便に血圧測定や心電図を記録できる機器やサービスをグローバルに提供することで世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。

■第76回日本病院学会の概要

学会長：武田 隆久 先生（医仁会武田総合病院 理事長）

会期：2026年7月2日（木）～3日（金）

会場：国立京都国際会館（京都府京都市）

公式ホームページ：https://www.c-linkage.co.jp/jha2026/

■今回ブースで紹介する主な機器・サービス

長時間ホルター心電図解析サービスHeartnote®

＜主な特長＞

・本体は軽量・フレキシブル・コードレス設計で装着負担が少ない

・防水仕様（IPX4/IPX7）で入浴時も装着可能で最大7日間の連続測定に対応

・医療機関での診断を補完するための 長時間心電図データを取得できる

・専用Webサイトで検査結果が確認できる

※医療機器認証番号：302ACBZX00015000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/ecg-heartnote/

HeartnoteⓇ 本体 使用イメージ

心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/1/HCR_7800T.html



HCR-7800T本体

使用イメージ

アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）

携帯型心電計 HCG-8060T

＜主な特長＞

・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/27/HCG_8060T_A.html

HCG-8060T本体 使用イメージ

携帯型心電計 HCG-9010U

＜主な特長＞

・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる

・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録

・心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト（別売）*で医療機関が確認。解析結果は、計13種類で表示される

*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器認証番号：305AABZX00067000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/27/HCG_9010U.html



HCG-9010U本体 判読支援ソフト画面イメージ 使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ