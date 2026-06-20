【愛知・知多】30日前・60日前の予約でお得に　海辺のグランピングリゾート「WOOD DESIGN PARK NOMA」が早割プランを販売開始

ウッドデザインパーク株式会社

～Glamping&Resort～ WOOD DESIGN PARK NOMA（所在地：愛知県知多郡美浜町）は、公式サイト限定の「早割プラン」の販売を開始いたしました。

知多半島の海沿いに位置し、全室オーシャンビューの客室と、トルコ家具を基調とした非日常空間で、海辺のリゾートステイをご提供しています。

今回販売を開始した早割プランは、ご宿泊日の30日前・60日前までのご予約を対象とした1泊2食付きの宿泊プランです。ご宿泊日までの日数に応じて、早期予約特典が適用されます。

旅行の計画を立てる時間も、旅の楽しみのひとつ。

海を眺めながら過ごす休日を想像したり、大切な人との特別な時間に思いを巡らせたり。早めのご予約だからこそ、当日までの時間も含めて旅をお楽しみいただけます。

夕食：スタンダードMeat&SeaFoodBBQ朝食：クロワッサンサンド

夕食には、知多牛のサーロインステーキや篠島産朋輩牡蠣、愛知県産真鯛と赤海老のグリルなど、知多半島の恵みを味わう「スタンダードMeat&SeaFood BBQ」をご用意。

朝は海から差し込むやわらかな光とともに、メガクロワッサンや愛知県産ローストビーフのパワーサラダを楽しむ、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる海、心地よい潮風、そして波音に包まれる特別なひととき。

WOOD DESIGN PARK NOMAでは、これからも知多半島ならではの自然と調和した空間づくりを通じて、より上質な滞在体験を提供してまいります。

【運営会社】

ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/257154/stay

ウッドデザインパーク株式会社

https://wood-designpark.jp

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/

～Glamping＆Resort～WOOD DESIGN PARK NOMA 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/resortnoma/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/

【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21

【お問い合わせ先】

mail : nomaresort@wood-designpark.jp

tel : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）

【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分