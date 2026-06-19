ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いわて純情セレクト」では、 さくらんぼ佐藤錦と紅秀峰の「夏恋」「恋の雫」を期間限定で販売中です。

さくらんぼ佐藤錦「夏恋」はＪＡ新いわて管内の佐藤錦の中でも、糖度が高く着色度が８０％以上のものを厳選し販売しています。綺麗な赤みと口いっぱいに広がる甘さが特徴で、色味・大きさまで統一されパッケージングした「夏恋」は、見た目も美しく、贈答用として高い人気があります。さくらんぼ佐藤錦「恋の雫」は佐藤錦の上位等級で、粒の向きを揃えた簡易並べを「恋の雫」と名付けられました。

岩手県産さくらんぼ「夏恋」と「恋の雫」は2026年６月２３日（火）までの販売となっています。この機会にぜひご堪能ください。



いわて純情セレクト_さくらんぼ



【対象商品】いわて純情セレクト さくらんぼ

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/cB402/?filtercode13=S13-016&submit.x=52&submit.y=20

■商品



さくらんぼ佐藤錦「夏恋」



商品名：【予約】さくらんぼ佐藤錦「夏恋」 500g ※6月26日 より発送予定

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-2101-2020-1001-01/



さくらんぼ紅秀峰「夏恋」



商品名：【予約】さくらんぼ紅秀峰「夏恋」500ｇ ※7月5日頃より発送予定

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-2101-2020-1001-03/



さくらんぼ佐藤錦「恋の雫」



商品名：【予約】さくらんぼ佐藤錦「恋の雫」350ｇ×2パック ※6月26日頃より発送予定

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-2101-2020-1001-02/



さくらんぼ紅秀峰「恋の空」



商品名：【予約】さくらんぼ紅秀峰「恋の雫」350ｇ×2パック ※7月5日頃より発送予定

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-2101-2020-1001-041/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

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【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown