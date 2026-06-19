一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構 会員制度と特典のご案内

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

(一社)夢洲新産業・都市創造機構は、大阪・関西万博を契機に設立された産学公共創のオープンイノベーション・プラットフォームです。新産業創出、環境・エネルギー、医療、アート、観光、地方創生など幅広い分野で共創を推進しています。158か国・地域が参加した大阪・関西万博の成果を活かし、2030年開業の大阪IRも踏まえ、国内外のネットワークを繋ぎ、夢洲から大阪・関西～全国で持続可能で創造的な“いのち輝く”未来社会を実現するために貢献します。たくさんの企業・団体様のご登録をお待ちしております。

活動内容

詳細を見る :https://yumeshimakikou.org/entry/事業

「日本国際芸術祭」「ブルーエコノミー事業」「地方における高付加価値なインバウンド観光支援事業」など、様々な事業の調査・研究及び実証・実装事業を推進しています。以下の「セミナー・フォーラム」や「共創分科会」「夢洲機構リンクラボ」を通し、会員相互の交流も活発に行っています。

セミナー・フォーラム

産官学の識者をお招きし、月に1～2回テーマを変え、セミナーやフォーラムを開催しています。終了後には登壇者や会員同士の交流のお時間も設けております。

詳細を見る（夢洲機構ホームページへ）(https://yumeshimakikou.org/column/)

第３回大阪IRセミナー※会員限定（5/14開催）

＜直近の開催事例＞

第３回ブルーエコノミー日本サミット（6/2開催）第１回日本の魅力を世界に！共創フォーラム（6/1開催）第３回大阪IRセミナー※会員限定（5/14開催）第１回Beyond Expo未来共創フォーラム（3/30開催）共創分科会

大阪・関西万博が閉幕し、６か月間の会期中に世界から来訪される産学公の方々との交流やビジネスマッチング等への期待が高まり、

さらに万博の多様な成果を活かしていくafter万博、万博後の未来創りへの期待が高まっています。

夢洲機構では、幹事会員・一般会員・特別会員が参加できる以下の「共創分科会」を創設し、各共同座長と事務局が連携し共創活動を推進します。各分科会では会合をはじめ、分科会のテーマに沿ったセミナーや見学会などを開催するなど活発に活動しています。

詳細を見る（夢洲機構ホームページへ）(https://yumeshimakikou.org/kyousou-bunkakai/)

NOT A HOTEL特別内覧ツアー（3月開催）１. 高付加価値（ラグジュアリー）ツーリズム共創分科会

２. ブルーエコノミー共創分科会

３. 新しい価値共創ビジネス分科会

４. 公式参加国共創分科会

５. 大阪IR（統合型リゾート）＆ベイエリア共創分科会

６. ライフサイエンス・ウェルビーイング共創分科会

７. スタートアップ共創分科会

８. AI・アバター共創社会分科会

夢洲機構リンクラボ

「産学公共創オープンイノベーション拠点の構築・運営とエコシステムの創出」の実現のためのプラットフォームとして夢洲機構リンクラボを定義しており、情報発信（受信）とコミュニケーションの場として、会員からの「情報発信」や「共創活動」を目指しています。

万博で発表・実証・実装された技術やビジネス創出に向けた動き、万博を契機として生じた共創活動をさらに深化させるべく活動していきます。

会合（2月開催）会員交流会

セミナーやフォーラムとは別に、会員様の交流を目的とした会合も開催しています。各企業や団体のPRなどを通し、新たなプロジェクトや協業のチャンスへと繋ぎます。

幹事会員交流会（5/18開催）

4つの会員種別

幹事会員

総会・幹事会・事業・フォーラム・共創分科会・リンクラボ・会員交流会・全ての活動に参加可

夢洲機構HPにて企業情報を発信

一般会員

事業・フォーラム・共創分科会・リンクラボ・会員交流会に参加可

特別会員

事業・フォーラム・共創分科会・リンクラボ・会員交流会に参加可

※幹事会員、登録会員以外の公共機関、学校法人、有識者、一般社団法人等

登録会員

フォーラムに参加可

＜ご注意＞

【 お問い合わせ先 】

- 個人でのご入会は承っておりません。- 本法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日です。- 年会費につきまして、消費税は不課税です。

一般社団法人 夢洲新産業・都市創造機構

530-0001 大阪市北区梅田３丁目４番５号 毎日新聞ビル８階

公式サイト：https://yumeshimakikou.org

電話番号： 06-6136-8803

メール：info-yume@yumeshimakikou.com

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