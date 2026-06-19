CHARLES & KEITHのファミリーに新メンバーが加入 ― Kim You Jung氏を温かく迎える

シンガポール、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- そのありのままの姿、才能、そして独自のスタイルで既に多くのファンの支持を集めているKim You Jung氏が、成長を続けるCHARLES & KEITHファミリーにブランドアンバサダーとして加わることになりました。

現代的な女性らしさ、創造性、そして自信という共通の精神に結ばれ、彼女はCHARLES & KEITHを象徴する価値観、そして個性、自己表現、そして現代的なスタイルを称え続けるという同ブランドの揺るぎない姿勢を体現しています。

今後展開されるキャンペーンやブランド活動を通じて、 Kim You Jung氏はCHARLES & KEITHと共に、世界中の人々に自己表現と個性の大切さを発信していきます。



The CHARLES & KEITH Family Grows - A Warm Welcome to Kim You Jung



（日本語リリース：クライアント提供）

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