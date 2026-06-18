６月２８日は「パフェの日」！８９０名のお客様が選んだお気に入りは！　「パフェ＆氷総選挙」結果発表

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店では、６月２８日の「パフェの日」に合わせ、６月３日（水）～６月１６日（火）の期間、この夏のお気に入りを選ぶ「パフェ＆氷総選挙」を開催しました。（地階・１階 食品ほっぺタウン和洋菓子、地階〈紀伊國屋〉〈京橋千疋屋〉、各階喫茶、１２階・１３階レストランにて、税込５００円以上ご購入の大丸・松坂屋アプリ会員様、計８９０票）総選挙エントリーされた１５種類の中からパフェ＆氷トップ５を発表いたします。

※期間中、１階メインウィンドウにて結果を発表しております。

パフェ＆氷総選挙人気ナンバー１は、「茶寮 都路里 特選都路里パフェ❛抹茶’」！

1位 １１６票

〈茶寮 都路里〉特選都路里パフェ“抹茶” １,９５０円／１０階

抹茶食材をたっぷり詰め込んだパフェ。

2位 ９９票

〈デリーモ東京カフェ〉プリンセスヴィラン ３,１６８円／４階

カシスの酸味と赤葡萄の香りと爽やかヨーグルトアイスをお楽しみください。

3位 ９５票

〈デリーモ東京カフェ〉黒抹茶 ３,２７８円／４階

濃厚な抹茶の旨味と白玉や求肥の伝統的な食感にショコラティエらしいアクセントが融合。

4位 ９４票

〈京都つる家花陽〉富士天然水のかき氷 いちごミルク ２,２８０円／１２階

※販売時間１４：００～１８：００

いちごソースたっぷり ふわふわのいちごミルク

5位 ９０票

〈茶寮 都路里〉都路里氷 １,６９４円／１０階

昔ながらの食感が楽しめる定番のかき氷。

＊価格は全て税込です。