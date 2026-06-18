サイクリング用品ブランド「EKOI（エコイ）」からEKOIが誇るエアロシリーズの最新作「R-AERO」リリース！
EKOIのロード用ヘルメットの中でロングランヒットとなっている定番エアロシリーズ「AR」の最新にしてフラッグシップモデルとなる「R-AERO」が満を持してリリースされました。
安全性はもちろんのこと、エアロダイナミクスと快適性、そして軽さの両立で定評のあるEKOIのエアロヘルメットがどのように進化したのか、同時期に開発されたサングラス「AEROLITE」と共に詳しくご紹介します。
▼詳細はEKOI公式サイトにて公開中です。
https://shifta.jp/ekoi/news-archive/detail/1035/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352852/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352852/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社アキボウ
安全性はもちろんのこと、エアロダイナミクスと快適性、そして軽さの両立で定評のあるEKOIのエアロヘルメットがどのように進化したのか、同時期に開発されたサングラス「AEROLITE」と共に詳しくご紹介します。
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