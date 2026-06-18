休暇村紀州加太、2026年7月1日でリニューアル10周年　ご愛顧に感謝の気持ちを込めて7月限定でキャンペーンを実施

一般財団法人休暇村協会リニューアル10周年 10年目を迎えるスタッフが考えたお客様へのお福分け

紀淡海峡を望む高台に立地するリゾートホテル「休暇村紀州加太」（所在地：和歌山県和歌山市深山483、総支配人：松本清司）では、2026年7月1日にリニューアル10周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、10年目のスタッフが考案したちょっと特別なおけをご用意いたしました。

営業・寺田 フロント業務に精通していて後輩の面倒見の良い先輩調理・土地溝 料理はもちろん率先してレストランのサービスも行い若手の手本となっている営業・岩橋 キャンプ場・体験プログラムを担当憎めないキャラクターで地元イベントにひっぱりだこ

◆＜お福分け その１＞ 担当 寺田

7月1日 キクロンたわしを宿泊者全員にプレゼント7月1日は台所用品でおなじみ、和歌山生まれの「キクロン」が世界で初めて「あらう・みがく」両面使い分けできる貼り合わせキッチンスポンジたわし「キクロンA」をつくった記念日です。

台所用品でおなじみのキクロンスポンジ

担当者より

「休暇村の売店でご当地キクロンを販売していたこともあり、今回キクロン様に話をさせていただいたところ休暇村とのコラボ（縁を貼り合わせること）をご快諾くださり実現しました。」

日 時 2026年7月1日（水）

宿泊のお客様限定にて「キクロンA」を1個プレゼント

◆＜お福分け その２＞ 担当 土地溝

平日の夕食限定 ライブキッチンで鯛ラーメンの振舞い

鯛のアラから取った「鯛スープ」と鯛のほぐし身を入れ、アクセントに柚子を添えた休暇村オリジナルラーメンです。ランチ人気No.1メニューを、ご夕食時に「ミニ鯛ラーメン」と称してご用意します。

和歌山の食のイベント「食祭WAKAYAMA」でもグランプリを受賞した自慢のラーメンです。

ミニ鯛ラーメンイメージ

担当者より

「一晩寝かし丹精こめた鯛スープをぜひお召し上がりください。やみつきになります。」

対象期間 2026年7月1日（水）～7月31日（金）

平日限定 ご宿泊ご夕食時に提供

時 間 17：30～19：30

◆＜お福分け その３＞ 担当 岩橋

平日限定 ガラガラ抽選会

ご宿泊者限定で、チェックイン時にお楽しみガラガラ抽選会を実施します。景品はキクロン製品の詰め合わせの他、地元商品など和歌山で生産された商品をご用意！！その他ハズレ無しの抽選会です。

担当者より

「和歌山を自慢する日常になじみのある物をチョイスすることで、休暇村も日常にある存在として気軽に利用していただきたいと想い景品を選びました。」

実施期間 2026年7月1日（水）～7月31日（金）

場 所 フロントにてチェックイン時にて実施。

1室のご予約ごとに1回抽選可能。

賞 品 キクロン、地元名産の詰合せギフト・当日使用できる割引券

その他ハズレ無し

◆休暇村紀州加太

紀淡海峡に浮かぶ島々を一望する絶景のホテルです。客室は全室オーシャンビュー、特に夕景の美しさは別格です。また、春の桜鯛、夏のハモ、秋の伊勢海老、冬のクエ等、四季を通して海の幸も楽しめます。自慢の露天風呂は、紀淡海峡と湯面が一体化する趣向で人気があります。敷地内の深山砲台跡をはじめ、アニメファンに話題の友ヶ島もすぐそこにあり、周辺フィールドも見所沢山です。

所在地 ：〒640-0102 和歌山県和歌山市深山４８３

総支配人：松本 清司

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/kada/

絶景露天風呂「紀州加太天空の湯」人気の思い出に残る朝食さくら館 和洋室シャワーバルコニー付き紀州加太夕陽シアター ロビーをひとり占め



◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。3５か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とふれあえる体験プログラムなど、その土地ならではの魅力を楽しめる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。