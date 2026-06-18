【無料セミナー実施】「ONE-VALUE、ベトナム電力市場・DPPA制度に関するセミナーを開催」実施のお知らせ

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ・ホア、以下「ONE-VALUE」）は、2026年6月11日、日系企業向けに「ベトナム電力市場の新局面 直接売電時代に向けた参入準備とは」をテーマとしたセミナーを開催しました。

本セミナーでは、ベトナムの電力・再生可能エネルギー市場を取り巻く最新政策、PDP8改訂版、直接電力購入契約（DPPA）制度、FIT制度終了後の移行案件、送電網整備、再エネプロジェクトへの投資機会、M&A・合弁・現地パートナー連携の可能性について解説しました。

ベトナムでは、経済成長と製造業集積の進展に伴い、電力需要が継続的に増加しています。一方で、電力供給体制、送電網、再生可能エネルギーの導入、電力価格メカニズム、カーボンニュートラル対応など、電力市場をめぐる制度・事業環境は大きな転換期を迎えています。

特に、直接電力購入契約（DPPA）制度の導入により、再生可能エネルギー発電事業者と大口電力需要家が、従来のEVNを中心とした売電・買電構造とは異なる形で、直接的に電力取引を行う可能性が広がっています。これは、再エネ事業者、製造業、工業団地、インフラ投資家、電力関連設備メーカー、商社、金融機関にとって、新たな事業機会を生む重要な制度変化です。

セミナー開催の背景

ベトナムは、今後も高い経済成長が見込まれる一方で、産業発展を支える電力供給の安定化が重要な政策課題となっています。製造業、データセンター、工業団地、物流、都市開発などの拡大により、電力需要は中長期的に増加すると見込まれています。

こうした中、ベトナム政府は第8次国家電源開発計画（PDP8）およびその改訂版を通じて、電源構成の見直し、再生可能エネルギーの導入拡大、送電網整備、LNG、風力、太陽光、バイオマス、BESS、原子力などを含む新たな電力供給体制の構築を進めています。

一方で、再生可能エネルギー市場では、FIT制度終了後の価格交渉、EVNとのPPA契約、FIT漏れ案件、暫定価格での売電、送電網制約、電力価格枠組み、許認可手続きなど、投資判断に影響する実務課題が残されています。

さらに、欧州のCBAMをはじめとする国際的な脱炭素規制、サプライチェーン上の再エネ調達要求、グローバル企業のRE100・カーボンニュートラル目標により、ベトナムに進出する外資系製造業や工業団地にとって、クリーン電力の調達は重要な経営課題となっています。

本セミナーは、こうした制度変化と事業機会を日系企業が正しく理解し、ベトナム電力市場への参入、投資、提携、M&A、営業活動に向けた準備を進めることを目的として開催されました。

当日の主な講演内容

本セミナーでは、主に以下の内容について解説しました。

1. ベトナム電力市場の最新動向

ベトナムの経済成長、電力需要の増加、電源別設備容量、発電出力の推移、再生可能エネルギーの導入状況について整理しました。

ベトナムでは、再生可能エネルギーの設備容量は拡大している一方で、送電網制約や価格メカニズムの課題により、発電出力に十分反映されていない側面があります。この点を踏まえ、再エネ投資では単に発電容量を見るだけでなく、送電網、売電契約、価格制度、需要家との接続可能性を確認する重要性を説明しました。

2. PDP8改訂版と電源開発計画

PDP8改訂版では、石炭火力への依存を抑え、太陽光、風力、洋上風力、バイオマス、BESS、原子力などの新たな電源を組み込む方向性が示されています。

今回、旧PDP8とPDP8改訂版の違い、2030年時点の電源構成、2026年から2030年にかけた電源別投資額、送電網整備の投資需要について解説しました。特に、再生可能エネルギー電源と送電網への投資需要が高まることから、発電事業者だけでなく、EPC、設備メーカー、蓄電池、変電設備、送電関連機器、建設・設置事業者にとっても事業機会が広がる可能性を示しました。

3. DPPA制度の概要と最新動向

本セミナーでは、DPPA制度について、主に2つのモデルを整理しました。

1つ目は、自社の送電線を介した直接電力取引です。再エネ発電事業者と大口電力需要家が専用線を通じて直接取引を行うモデルであり、当事者間の合意に基づく契約設計が重要となります。

2つ目は、国家送電網を介した直接電力取引です。このモデルでは、EVN、競争的卸売電力市場、差額精算、送電網使用料、DPPA料金など複数の要素が関係するため、制度理解と実務設計がより重要となります。

今回、DPPA制度の対象、参加条件、契約形態、価格メカニズム、今後の改正動向、需要家側の関心について解説しました。

4. DPPAがもたらす投資・M&A機会

DPPA制度の整備により、FIT制度に間に合わなかった移行プロジェクトや、建設中・開発中の再エネ案件の魅力が高まる可能性があります。本セミナーでは、FIT漏れ案件、暫定価格で売電している案件、EVNとの正式PPA交渉中の案件、DPPAへの移行可能性がある案件などを整理し、再エネ事業者・投資家・商社・金融機関にとっての検討ポイントを解説しました。

また、再エネ案件の買収、合弁、出資、パートナー連携を検討する際には、PPA契約、売電価格、送電接続、許認可、土地、発電実績、系統接続、スポンサーの信用力、需要家候補を総合的に確認する必要があることを説明しました。

5. 大口需要家・工業団地におけるグリーン電力需要

ベトナムでは、多国籍企業や工業団地を中心に、再生可能エネルギー調達への関心が高まっています。グローバル本社のサステナビリティ目標、サプライチェーン上の環境要求、ESG対応、CBAMなどの国際規制が背景にあります。本セミナーでは、DPPAに関心を持つ需要家側の動向や、配電ライセンスを有する工業団地、エコ工業団地の判定基準、重点エネルギー使用事業所などについても紹介しました。

これにより、発電事業者だけでなく、省エネ機器、EMS、BESS、太陽光、インバーター、空調、照明、モーター制御、工場向け電力ソリューションを提供する日系企業にとっても、営業・提携機会があることを示しました。

ONE-VALUEが考えるベトナム電力市場の参入ポイント

ONE-VALUEは、ベトナム電力市場に参入する日系企業にとって、以下の3点が重要になると考えています。

1. 制度を読むだけでなく、実務運用を把握すること

ベトナムの電力市場では、法律・政令・通達の文面だけでなく、実際の運用、当局の判断、EVNとの交渉、地方ごとの対応、需要家との契約実務を把握することが重要です。

特にDPPAは新しい制度であり、料金計算、決済、契約書式、送電網利用、差額清算など、今後さらに詳細な実務ルールが整備される可能性があります。

2. 電源側と需要家側の双方を理解すること

再エネ事業では、発電所の開発・取得だけでなく、誰が電力を購入するのか、どの価格で契約できるのか、需要家の脱炭素ニーズはどの程度かを確認する必要があります。

今後は、発電事業者、需要家、工業団地、EVN、行政機関、金融機関を結びつける事業設計力が重要になります。

3. 市場調査、制度調査、案件探索、M&A支援を一体で進めること

ベトナム電力市場では、単なる市場調査だけでは投資判断に十分ではありません。制度調査、プロジェクトリストの整理、事業者ヒアリング、需要家探索、案件ソーシング、パートナー候補との面談、M&A・合弁スキームの検討を一体で進める必要があります。

ONE-VALUEは、ベトナム現地におけるネットワークと調査・M&A支援の実績を活かし、日系企業が電力・再エネ市場で実効性のある参入戦略を構築できるよう支援してまいります。

ONE-VALUEの電力・再エネ領域における支援内容

ONE-VALUEは、ベトナムの電力・再生可能エネルギー領域において、例えば以下のようなご支援を提供可能です。

- 電力関連法制度、PDP8、DPPA、価格制度、許認可に関する調査- 再生可能エネルギー市場、発電プロジェクト、送電網、需要家動向の調査- DPPA制度を活用した新規ビジネスモデルの検討- 現地パートナー、発電事業者、工業団地、需要家候補の探索- 再エネ案件、電力関連企業、インフラ企業のM&A・出資候補探索- 対象企業へのアプローチ、面談設定、初期交渉支援- デューデリジェンス、企業価値評価、提携スキーム検討- 契約交渉、クロージング、PMI支援- 社内稟議、投資委員会、経営会議向け資料作成支援

ONE-VALUEは、調査結果を単なるレポートとして提供するだけでなく、日系企業が次に取るべきアクション、参入スキーム、提携先、M&A候補、営業先まで具体化することを重視しています。

お問い合わせ先

ベトナム電力市場、DPPA制度、再生可能エネルギー案件、工業団地向けグリーン電力、省エネソリューション、電力関連M&A、現地パートナー探索に関心をお持ちの企業様は、ぜひONE-VALUEまでお問い合わせください。

ONE-VALUE株式会社

セミナー担当

contact@onevalue.jp

会社紹介

ONE-VALUE株式会社は、創業以来ベトナム人材活用および経営コンサルティングのプロとして活動しております。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションをご提案し続けます。

べトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。

【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様のご要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。



【人材サービス事業】

ONE-VALUEはベトナム人人材を中心とする外国人人材の紹介・派遣・育成支援等のサービスを行っております。



【メディア】

Vietbiz（ベトビズ）という、ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関する情報を発信するメディア運営を行っております。この他にも、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

・メディア⇒https://vietbiz.jp/

【レポート販売】

ONE-VALUEがこれまで調査してきたベトナムの経済・ビジネスについて、デスクトップ調査では得られないような情報まで含んだハイエンドなレポートを販売しています。

・販売サイト⇒https://report-shop.vietbiz.jp/



【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

・コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/